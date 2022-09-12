МАГАТЭ пока не наблюдает критической ситуации на АЭС - Гросси

18:43 12 сентября Киев, Украина

МАГАТЭ пока не наблюдает критической ситуации на атомных электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в ходе пресс-конференции.

"Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, то мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них", - заявил Гросси.



При этом, по его словам, агентство "очень внимательно следит за ситуацией в Украине".