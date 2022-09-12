МАГАТЭ пока не наблюдает критической ситуации на АЭС - Гросси
18:43 12 сентября Киев, Украина
МАГАТЭ пока не наблюдает критической ситуации на атомных электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в ходе пресс-конференции.
"Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, то мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них", - заявил Гросси.
При этом, по его словам, агентство "очень внимательно следит за ситуацией в Украине".
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