МАГАТЭ по просьбе Киева проинспектирует ядерные объекты в Украине после заявлений рф о «грязной бомбе»

11:39 25 октября Киев, Украина

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу Киева проинспектируют два ядерных объекта в Украине на фоне заявлений россии о разработке Украиной "грязной бомбы". Месяц назад одно из этих мест уже проинспектировали и не обнаружили там ядерной деятельности.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится на официальном сайте агентства.

Гросси подтвердил, что оба ядерных объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами организации.
"МАГАТЭ проверило одно из этих мест месяц назад, и все наши выводы соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Там не было зафиксировано ни незадекларированную ядерную деятельность, ни материалы", — отметил гендиректор агентства.
В то же время целью анонсированных визитов инспекторов МАГАТЭ также является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности.