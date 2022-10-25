МАГАТЭ по просьбе Киева проинспектирует ядерные объекты в Украине после заявлений рф о «грязной бомбе»

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу Киева проинспектируют два ядерных объекта в Украине на фоне заявлений россии о разработке Украиной "грязной бомбы". Месяц назад одно из этих мест уже проинспектировали и не обнаружили там ядерной деятельности.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится на официальном сайте агентства.
Гросси подтвердил, что оба ядерных объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами организации.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится на официальном сайте агентства.
Гросси подтвердил, что оба ядерных объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами организации.
В то же время целью анонсированных визитов инспекторов МАГАТЭ также является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности.
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