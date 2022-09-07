МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС

07:36 07 сентября Киев, Украина





К такому выводу пришли эксперты МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, в котором подчеркнуло, что необходима договоренность всех сторон о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС К такому выводу пришли эксперты МАГАТЭ.

Отчет состоит из 52 страниц. В выводах МАГАТЭ говорится, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство готово начать консультации по срочному созданию такой зоны.



Оставшиеся на станции эксперты МАГАТЭ будут отслеживать ситуацию и получать информацию непосредственно на месте, а их постоянное присутствие будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.



Кроме того, в отчете отметили, что во время визита на ЗАЭС 3 сентября инспекторы миссии стали свидетелями обстрела в районе станции и получили инструкции эвакуироваться, а также лично увидели последствия обстрелов, некоторые из которых рядом с реакторными зданиями.



МАГАТЭ объясняет, что военная техника на ЗАЭС и боевые действия рядом с территорией станции угрожают системе ее защиты, а обстрелы в этом районе необходимо прекратить (не указывая, кто именно их производит).



Инспекторы МАГАТЭ увидели российских военных, их транспорт и технику на Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков в машинных залах на первом этаже.

Поэтому агентство рекомендует убрать весь транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования.



В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хотя обстрелы еще не повлекли за собой чрезвычайной ядерной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности. Уровень радиации в этом районе остается нормальным. Поэтому организация призывает создать безопасные транспортные коридоры для бесперебойного снабжения необходимого оборудования на станцию, в частности для поддержания безопасности станции и оперативного ремонта.

МАГАТЭ также сообщили о сооружениях, которые повреждены на Запорожской АЭС в результате обстрелов.



📌Цистерны со смазочным маслом для турбин;



📌Крыши нескольких зданий, в том числе гараж, где находятся автомобили для перевозки отработанного топлива;



📌Здания, в котором хранится свежее ядерное топливо и твёрдое отработанное топливо;



📌Здание, где расположены аварийные системы для физической защиты станции;



📌Контейнер, в котором расположена система мониторинга уровня радиации. Он находится около сухого хранилища отработанного топлива



📌Новое здание учебного комплекса.



МАГАТЭ добавляет, что безопасность на ЗАЭС обеспечивает персонал, как это должно быть, однако присутствие военных, техники и представителей Росатома оказывает на них давление и они находятся в сложных обстоятельствах. В целом штат на станции не полон и кое-где не хватает людей, из-за чего персонал вынужден работать иногда сверхурочно. К тому же россияне не предоставляют персоналу полный доступ ко всем без исключения помещений станции, что тоже создает потенциальную опасность.



Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ситуация на ЗАЭС беспрецедентна и очень опасна



В своем интервью Reuters Котин заявил, что "корень проблемы" на станции остается не решенным, ведь она, несмотря на визит миссии МАГАТЭ, до сих пор под контролем российских военных. Киев ожидал услышать от МАГАТЭ нечто большее, чем выражение обеспокоенности.