МАГАТЭ не подтвердило минирование пруда-охладителя ЗАЭС

16:15 22 июня Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает заминирование пруда-охладителя ЗАЭС , но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Во время визита генерального директора, включая пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал "службы безопасности" (оккупационной — ред.), были в оборонных целях", — говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что оценка агентства этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта "не оказывают существенного влияния". За этой проблемой продолжают следить с "большим вниманием".

"Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно хрупка", – добавил Гросси.

Он отметил, что Агентство активизирует усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами.