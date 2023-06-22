МАГАТЭ не подтвердило минирование пруда-охладителя ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает заминирование пруда-охладителя ЗАЭС, но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что оценка агентства этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта "не оказывают существенного влияния". За этой проблемой продолжают следить с "большим вниманием".
Он отметил, что Агентство активизирует усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами.
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