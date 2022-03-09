Маас: Германия минимизирует риски от запуска СП-2 для Украины

18:14 09 Июнь Киев, Украина

Итогом берлинских переговоров Дмитрия Кулебы с Хайко Маасом стали гарантии Германии минимизировать риски от запуска СП-2 для Украины.

Об этом по итогам встречи в Берлине в среду, 9 июня, сообщил Кулеба.



"Я получил четкие заверения, что Германия осознает все риски для Украины от этого проекта. И хочет помочь Украине их уменьшить", - сказал он.



При этом Кулеба выразил сожаление в расхождении позиций Киева и Берлина по данному вопросу.



В свою очередь Маас заявил, что завершение строительства газопровода привязано к транзиту газа через Украину.

"Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - сказал он.

"Завершение проекта Северный поток-2 привязано к тому, чтобы транзит газа происходил через украинскую территорию и в дальнейшем. Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - добавил министр.

Также министры обсудили ситуацию на Донбассе и работу нормандской четверки.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации формулы Штайнмайера", - сказал Маас.

Он признал РФ стороной конфликта и призвал ее повлиять на сепаратистов для стабилизации "режима тишины". "Для этого прежде всего Москва должны использовать свое влияние на Востоке Украине. Москва является стороной конфликта", - сказал немецкий министр.



В свою очередь, Кулеба заявил, что готов к "предметному разговору" с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата "как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования".



Он также заявил, что Украина хочет добиться прогресса в переговорах. "Мы не можем позволить процессу стоять на месте, мы должны двигаться вперед. Я благодарен за усилия, которые Германия и Франция прилагают в нормандском формате, но мы должны делать больше", - подчеркнул он.



На что Маас отметил, что встреча нормандской четверк" на министерском уровне будет иметь смысл только в случае прогресса в реализации минских соглашений, но работа в данном формате продолжается.



Также Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву.



Кроме того, он обратился к Маасу с просьбой передать Украине избыточные дозы вакцин против коронавируса.



"Я обратился к Хайко с просьбой увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба.