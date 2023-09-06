Люксембург вступил в ряды подписантов заявления G7 в поддержку Украины
17:13 22 августа Киев, Украина
Люксембург
официально присоединился к числу подписантов заявления G7, выражающего поддержку Украине в её текущей борьбе.
Это заявил сам президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте Twitter во вторник, 22 августа.
"Я глубоко признателен Люксембургу за активное вступление в строй со странами G7 в поддержке украинской безопасности. Моя искренняя благодарность народу Люксембурга за выраженное твердое солидарное положение по отношению к Украине, основанное на общих демократических ценностях и взаимных интересах нашей евроатлантической семьи", - отметил глава украинского государства.
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