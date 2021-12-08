Люблинский треугольник может стать квадратом

19:03 14 Август Киев, Украина

Члены трехсторонней политической платформы "Люблинского треугольника" планируют углубить взаимоотношения с Беларусью

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"В последнее время я часто слышу вопрос о возможности дальнейшей, скажем так, геометрической прогрессии - трансформации треугольника в квадрат с участием Беларуси. Настоящие добрососедские отношения с Беларусью - это не просто "профит", это "маст" для Украины", - сказал Кулеба.

По его мнению, польский и литовский коллега солидарны с ним.

"Вскоре после Люблина я пригласил белорусского коллегу Владимира Макея принять участие в статусе почетного гостя в нашей следующей встрече в Киеве. В дальнейшем мы намерены углублять взаимодействие", - рассказал Кулеба.

Также по его словам, символично, что о позиции относительно событий в Беларуси Украина заявила как раз от имени "Люблинского треугольника".