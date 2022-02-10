Люблинский треугольник: крымские татары вновь подвергаются репрессиям

16:11 18 Май Киев, Украина

Российская Федерация повторяет события прошлого, спустя 77 лет после депортации, крымские татары снова подвергаются преследованиям. Подобные действия РФ недопустимы в современном мире.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши, посвященном 77-й годовщине депортации крымских татар.

"Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма... Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.

"Эффективным ответом станет деоккупация Крымского полуострова. Правительства наших стран, вместе с нашими партнерами, будут продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021, призван сыграть важную роль в консолидации усилий. Участники саммита рассчитывают на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановления прав крымских татар.