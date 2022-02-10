Люблинский треугольник: крымские татары вновь подвергаются репрессиям

Российская Федерация повторяет события прошлого, спустя 77 лет после депортации, крымские татары снова подвергаются преследованиям. Подобные действия РФ недопустимы в современном мире.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши, посвященном 77-й годовщине депортации крымских татар.
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.
Также отмечается, что саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021, призван сыграть важную роль в консолидации усилий. Участники саммита рассчитывают на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановления прав крымских татар.
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