"Люблинский треугольник" - новый формат сотрудничества

15:07 28 Июль Киев, Украина

Украина постоянно стремилась войти в уже созданные другими странами инициативы, пришло время сделать что-то свое, так было принято решение создать новый формат сотрудничества между тремя странами: Украиной, Польшей и Литвой.





Это содружество должно укрепить развитие каждой из страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 28 июля.Это содружество должно укрепить развитие каждой из страны.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник" . Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.

"Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - пояснил министр.

Более того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.