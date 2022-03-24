Львов и область приняли более 230 000 внутренних переселенцев

15:02 24 марта Киев, Украина

Начиная с 24 февраля, Львовщина приютила 231 тысячу внутренних переселенцев. А всего границу области пересекли 1,2 млн человек.

Такие цифры в официальном Телеграмм-канале обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



Он отметил, что область также приютила более 600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приехавших из зоны боевых действий.



По словам Козицкого, жители Львовской области приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды. «Соединились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, крупнейший оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров», – рассказал он.



Кроме того, из Европы на Львовщину прибыли 480 фур с около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи. Ее от границы до хабов, расположенных в области, возят 425 грузовиков.



В Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырки, Бучи, Ирпеня и другие города и села со складов Львовщины были отправлены продукты питания, непродовольственные товары, товары и снаряжение для сна (карематы, матрасы, постель, одеяла), одежда и медицинские товары, отметил Козицкий .



Он сообщил, что на Львовщине «мобилизовано около 30 тысяч человек. Более 20 тысяч жителей Львовщины согласились в добровольческие формирования».



Происходит и релокация бизнеса из регионов, охваченных войной. В настоящее время область получила 205 соответствующих заявок. А переехали работать уже 26 предприятий, отметил Козицкий.