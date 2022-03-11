Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

09:11 11 Март Киев, Украина

Александр Лукашенко вылетел в Москву, где в пятницу, 11 марта, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем за месяц - предыдущая состоялась в Москве 18 февраля - и первая с момента начала Россией войны в Украине.



Руководители двух стран в свете развития ситуации в Украине в течение последних двух недель находятся в тесном контакте. За это время они трижды разговаривали по телефону и обсуждали ситуацию в Украине и переговоры между Москвой и Киевом.



Ранее Беларусь стала объектом новых санкций Запада после начала войны в Украине. Так, под ограничения попало военное руководство страны. Ряд зарубежных компаний принял решение прекратить свою деятельность в Беларуси наравне с Россией, а три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT.