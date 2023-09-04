Лукашенко: "вагнеровцы" останутся в беларуси, несмотря на смерть пригожина

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заверил, что "вагнеровцы" останутся в стране, несмотря на смерть основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина.
Об этом Лукашенко заявил в интервью белорусскому государственному агентству БЕЛТА.
По словам лукашенко, "вагнеровцы" будут базироваться в беларуси "как бы кому-то этого не хотелось".
Об этом Лукашенко заявил в интервью белорусскому государственному агентству БЕЛТА.
По словам лукашенко, "вагнеровцы" будут базироваться в беларуси "как бы кому-то этого не хотелось".
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