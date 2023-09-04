Лукашенко: "вагнеровцы" останутся в беларуси, несмотря на смерть пригожина

"Мы еще с пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - сказал лукашенко. - И эти снимки из космоса, что мы что-то демонтируем... Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают".