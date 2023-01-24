Лукашенко утверждает, что Украина просит заключить пакт о ненападении

Украина якобы предлагает беларуси заключить пакт о ненападении.
Об этом сказал формальный белорусский лидер александр лукашенко, сообщает БелТА во вторник, 24 января.
По его словам, "Запад не отказался от своих планов касательно беларуси", а в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".
Об этом сказал формальный белорусский лидер александр лукашенко, сообщает БелТА во вторник, 24 января.
По его словам, "Запад не отказался от своих планов касательно беларуси", а в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".
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