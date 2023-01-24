Лукашенко утверждает, что Украина просит заключить пакт о ненападении

12:29 24 января Киев, Украина

Украина якобы предлагает беларуси заключить пакт о ненападении.

Об этом сказал формальный белорусский лидер александр лукашенко, сообщает БелТА во вторник, 24 января.

По его словам, "Запад не отказался от своих планов касательно беларуси", а в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".
 
"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", – сказал лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в беларуси.