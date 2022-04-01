Лукашенко указал на условия проведения новых выборов

Обстановка в соседней Беларуси остается напряженной. Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны «старшего брата», Лукашенко вынужденно идет на уступки протестующим. А основным требованием как оппозиции, так и Запада является проведение новых независимых президентских выборов в Беларуси.
По мнению Лукашенко, проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, сообщило издание Лига.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать страну в случае смены власти.
Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 белорусских чиновников.
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