Лукашенко собрал силовой блок на совещание, обсуждают оборону беларуси

11:55 01 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил подконтрольный лукашенко Telegram-канал и белорусское госиздание. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко созвал 1 декабря силовой блок на совещание, на котором обсуждают, нужны ли дополнительные меры по защите и обороне РБ.Об этом сообщил подконтрольный лукашенко Telegram-канал и белорусское госиздание.

"Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши",- отметил лукашенко.

Самопровозглашенный президент добавил, что со стороны белорусской оппозиции якобы все чаще звучат "призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории беларуси".



Он также повторил заученную мантру, что "западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил" у границ РБ.



Лукашенко добавил, что пока ему якобы "удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против беларуси", но при этом нужно "постоянно отслеживать, видеть и не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против беларуси".