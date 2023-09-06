Лукашенко снова в стиле пропаганды кремля высказался о войне в Украине

11:33 18 августа Киев, Украина

В интервью пророссийской пропагандистке, бывшей ведущей телеканалов кума президента россии виктора медведчука Диане Панченко, лукашенко заявил, что якобы россияне уже достигли своей цели в "СВО", а украинцы "больше не будут танцевать под дудку американцев и не будут себя агрессивно вести в отношении россии".
 
"Цели СВО на сегодня уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении россии после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения", - сказал диктатор.
 
Он также отметил, что украинцы "больше не будут плясать под дудку американцев". Хотя, по словам лукашенко, война в Украине будет уроком и для беларуси, и для россии.

Добавим, в этом же интервью лукашенко советует украинскому руководству сесть за стол переговоров с российской федерацией. Он убежден: "Если Украина не прекратит сопротивляться, то перестанет существовать как государство".