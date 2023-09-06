Лукашенко снова в стиле пропаганды кремля высказался о войне в Украине

"Цели СВО на сегодня уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении россии после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения", - сказал диктатор.