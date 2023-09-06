Лукашенко снова в стиле пропаганды кремля высказался о войне в Украине

В интервью пророссийской пропагандистке, бывшей ведущей телеканалов кума президента россии виктора медведчука Диане Панченко, лукашенко заявил, что якобы россияне уже достигли своей цели в "СВО", а украинцы "больше не будут танцевать под дудку американцев и не будут себя агрессивно вести в отношении россии".
Он также отметил, что украинцы "больше не будут плясать под дудку американцев". Хотя, по словам лукашенко, война в Украине будет уроком и для беларуси, и для россии.
Добавим, в этом же интервью лукашенко советует украинскому руководству сесть за стол переговоров с российской федерацией. Он убежден: "Если Украина не прекратит сопротивляться, то перестанет существовать как государство".
Добавим, в этом же интервью лукашенко советует украинскому руководству сесть за стол переговоров с российской федерацией. Он убежден: "Если Украина не прекратит сопротивляться, то перестанет существовать как государство".
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