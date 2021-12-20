Лукашенко считает своего сына оппозиционером

Несмотря на предположения, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет сделать своего сына Николая приемником на посту главы государства, оказалось, что это не так.

Недавно Лукашенко заявил, что считает своего сына оппозиционно настроенным в существующей власти человеком, поэтому категорически не хочет, чтоб тот стал Президентом Беларуси.

По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

«Он (Николай - ред.) оппозиционно настроен к власти вообще», - сказал журналист.

По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.

Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится до 8 августа.