Лукашенко принял решение заморозить диалог с ЕС по правам человека

Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором обсуждались вопросы внешней политики, в частности работа Координационной группы Беларусь-ЕС. Об этом рассказал глава МИД республики Владимир Макей.
Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Беларусь-ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.
По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако, как он отметил, сегодня эти вопросы "абсолютно политизированы".
"Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", — сказал Макей.
Ранее в ОБСЕ предложили учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.
Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Беларусь-ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.
По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако, как он отметил, сегодня эти вопросы "абсолютно политизированы".
"Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", — сказал Макей.
Ранее в ОБСЕ предложили учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.
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