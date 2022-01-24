Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров с Путиным

09:58 14 Сентябрь Киев, Украина





Отмечается, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на вызовы, которые возникают.



Ранее Bloomberg со ссылкой на пять неназванных источников, приближенных к Кремлю, сообщал, что президент России Владимир Путин не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги. По словам источников, российские власти были потрясены масштабами протестов в Беларуси. Сегодня, 14 сентябр Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи проведут переговоры в формате "один на один".Отмечается, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на вызовы, которые возникают.Ранее Bloomberg со ссылкой на пять неназванных источников, приближенных к Кремлю, сообщал, что президент России Владимир Путин не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги. По словам источников, российские власти были потрясены масштабами протестов в Беларуси.

Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить приход оппозиционных сил к власти путем уличных акций. Поэтому Кремль будет поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передаче власти.