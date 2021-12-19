Лукашенко пригрозил поддержать Путина в случае нападения на Украину

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко выразил свое мнение по поводу полномасштабного нападения РФ на Украину. Видеозапись, где белорусский диктатор делает заявление о возможной войне на совещании Министерства обороны Беларуси, обнародовал белорусский провластный Telegram-канал «Пул первого».
«В очередной раз наши партнеры, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются «отстроить Россию», поэтому придумали тезис, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Ну, если планирует, положите факты на стол и подтвердите этот тезис», – отметил белорусский диктатор.
В то же время дальнейшие заявления непризнанного в мире главы Беларуси свидетельствовали о том, что фактическое руководство страны вовсе не исключает возможности вооруженного конфликта между РФ и Украиной и в случае его начала не планирует оставаться в стороне.
«Они (западные страны), наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попытается разрешить конфликт с Россией, в стороне от Беларуси не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», – заявил Лукашенко.
«В очередной раз наши партнеры, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются «отстроить Россию», поэтому придумали тезис, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Ну, если планирует, положите факты на стол и подтвердите этот тезис», – отметил белорусский диктатор.
В то же время дальнейшие заявления непризнанного в мире главы Беларуси свидетельствовали о том, что фактическое руководство страны вовсе не исключает возможности вооруженного конфликта между РФ и Украиной и в случае его начала не планирует оставаться в стороне.
«Они (западные страны), наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попытается разрешить конфликт с Россией, в стороне от Беларуси не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», – заявил Лукашенко.
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