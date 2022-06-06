Лукашенко паникует или віляе хвастом

14:01 06 июня Киев, Украина





Как показали первые дни войны республика Всячески уклоняясь от приказа путина напасть на Украину, лукашенко решил продлить срок военных учений. Они сейчас проходят сразу на нескольких полигонах страны и продлятся почти до середины июня.Как показали первые дни войны республика беларусь предоставляла свою территорию рф для наступления, обстрелов, размещения российских оккупантов и техники, размещали в своих моргах и больницах двухсотых и трехсотых россиян.

И по сей день на территории беларуси все еще остаются российские войска и военная техника. Однако этого количества недостаточно для наступления, а белорусская армия очень деморализована.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил белорусский общественный деятель, один из лидеров молодежного крыла Белорусского Народного Фронта, советник Светланы Тихановской – Франак Вячорка.

«Надо понимать, что российские войска остались на территории беларуси, но не в том же количестве, как это было в феврале. Несколько тысяч есть, происходит ротация. Мы видим, что есть российская военная техника, в том числе наступательная, ракетная, размещены "Искандеры". Но этого недостаточно, чтобы вести полномасштабное наступление или обстрелы, как это было в феврале или в марте. Что касается белорусской армии, то я лично не верю, что белорусское войско пойдет. В обществе сформирован консенсус, что этого нельзя делать. Вообще состояние среди военных, среди солдат очень деморализованное», - объяснил Вячорка.

Разгонять панику может сам лукашенко, ведь это ему на руку.

«Лукашенко, скорее всего, это делает для такого пиара, для создания впечатления, будто он защищается от врагов, что Польша и Украина будут сейчас на нас нападать. Так очень легко оправдать сложное экономическое состояние. Так очень легко напугать людей, легко сказать, что только я гарантирую вам мир, поэтому объединяйтесь вокруг меня. Но серьезную атаку или операцию он не проведет», - подчеркнул общественный деятель.

В то же время лукашенко не может отказать путину, прекрасно понимая какие «длинные руки в КГБ» (бывших не бывает). И приходится бацьку хитрить, вывёртывается, а проще говоря віляць хвастом перед российским тираном и белорусским народом, оправдывая это мифическими врагами.

Всячески уклоняясь от приказа путина напасть на Украину, лукашенко решил продлить срок военных учений. Они сейчас проходят сразу на нескольких полигонах страны и продлятся почти до середины июня.

Как сообщает Telegram-канал Беларуски Гаюн, об этом свидетельствует график проведения учений на беларусских полигонах.

Продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 11.06;

Стрельбище №1 под минском (Уручье) до 11.06;

Гожский (под Гродно) до 10.06;

Брестский до 11.06;

Репище (Осиповичи) до 10.06;

Марьина Горка до 11.06;

Лосвидо (под Витебском) до 11.06;

Неман (под Березовкой) до 10.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;

Чепелево (под Слонимом) до 10.06;

Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;

Заслоново (под Лепелем) до 11.06.

Лукашенко такой же тиран, как и путин и люди для них ничто – просто биомасса. Но белорусы отличаются от россиян своей размеренностью, и непримеримостью с диктатора, это не безвольная российская армейская масса. К тому же армия рб не хочет и умеет воевать, военные прекрасно понимают, что в Украине это не их война и задаются резонным вопросом, умирать за путинский режим? Беллорусам? Но не все такие есть и противоположность на которых опирается режим лукашенко.

Но в то же время следует помнить про лукашенко «о крысе загнанной в угол». И эта крыса будет использовать любые возможности, чтобы наносить удары. Будет давить на лукашенко, угрожать и требовать военных провокаций.

Ведь мы видим со стороны рб попытки прорыва диверсионных групп, фиксируют попытки российских беспилотных апартов залетать с белорусской территории с целью изучения украинской обороны…

… и поэтому исключать нападения со стороны белоруссии не следует.