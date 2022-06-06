Лукашенко паникует или віляе хвастом

Всячески уклоняясь от приказа путина напасть на Украину, лукашенко решил продлить срок военных учений. Они сейчас проходят сразу на нескольких полигонах страны и продлятся почти до середины июня.
Как показали первые дни войны республика беларусь предоставляла свою территорию рф для наступления, обстрелов, размещения российских оккупантов и техники, размещали в своих моргах и больницах двухсотых и трехсотых россиян.
Как показали первые дни войны республика беларусь предоставляла свою территорию рф для наступления, обстрелов, размещения российских оккупантов и техники, размещали в своих моргах и больницах двухсотых и трехсотых россиян.
И по сей день на территории беларуси все еще остаются российские войска и военная техника. Однако этого количества недостаточно для наступления, а белорусская армия очень деморализована.
Об этом в эфире Апостроф TV заявил белорусский общественный деятель, один из лидеров молодежного крыла Белорусского Народного Фронта, советник Светланы Тихановской – Франак Вячорка.
Разгонять панику может сам лукашенко, ведь это ему на руку.
В то же время лукашенко не может отказать путину, прекрасно понимая какие «длинные руки в КГБ» (бывших не бывает). И приходится бацьку хитрить, вывёртывается, а проще говоря віляць хвастом перед российским тираном и белорусским народом, оправдывая это мифическими врагами.
Всячески уклоняясь от приказа путина напасть на Украину, лукашенко решил продлить срок военных учений. Они сейчас проходят сразу на нескольких полигонах страны и продлятся почти до середины июня.
Как сообщает Telegram-канал Беларуски Гаюн, об этом свидетельствует график проведения учений на беларусских полигонах.
Продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 11.06;
- Стрельбище №1 под минском (Уручье) до 11.06;
- Гожский (под Гродно) до 10.06;
- Брестский до 11.06;
- Репище (Осиповичи) до 10.06;
- Марьина Горка до 11.06;
- Лосвидо (под Витебском) до 11.06;
- Неман (под Березовкой) до 10.06;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;
- Чепелево (под Слонимом) до 10.06;
- Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;
- Заслоново (под Лепелем) до 11.06.
Лукашенко такой же тиран, как и путин и люди для них ничто – просто биомасса. Но белорусы отличаются от россиян своей размеренностью, и непримеримостью с диктатора, это не безвольная российская армейская масса. К тому же армия рб не хочет и умеет воевать, военные прекрасно понимают, что в Украине это не их война и задаются резонным вопросом, умирать за путинский режим? Беллорусам? Но не все такие есть и противоположность на которых опирается режим лукашенко.
Но в то же время следует помнить про лукашенко «о крысе загнанной в угол». И эта крыса будет использовать любые возможности, чтобы наносить удары. Будет давить на лукашенко, угрожать и требовать военных провокаций.
Но в то же время следует помнить про лукашенко «о крысе загнанной в угол». И эта крыса будет использовать любые возможности, чтобы наносить удары. Будет давить на лукашенко, угрожать и требовать военных провокаций.
Ведь мы видим со стороны рб попытки прорыва диверсионных групп, фиксируют попытки российских беспилотных апартов залетать с белорусской территории с целью изучения украинской обороны…
… и поэтому исключать нападения со стороны белоруссии не следует.
… и поэтому исключать нападения со стороны белоруссии не следует.
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