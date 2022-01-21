Лукашенко определился с датой референдума в Беларуси - он пройдет 27 февраля

16:22 21 Январь Киев, Украина





Согласно информации белорусских СМИ, на референдуме поднимется только один единственный вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Ответов будет предложено ровно два: «Да» и «Нет».



С изменениями в Конституции белорусы могут ознакомиться в соответствующем выданном и подписанном Указе Лукашенко. Решение после подсчета голосов будет принято в течение 10 последующих дней со дня публикации официальных данных.



Что может измениться в Конституции Беларуси? Александр Лукашенко подписал Указ, который предусматривает день проведения референдума о внесении изменений в Конституцию Республики Беларусь . Нелегитимный президент запланировал голосование на 27 февраля 2022 года.Согласно информации белорусских СМИ, на референдуме поднимется только один единственный вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Ответов будет предложено ровно два: «Да» и «Нет».С изменениями в Конституции белорусы могут ознакомиться в соответствующем выданном и подписанном Указе Лукашенко. Решение после подсчета голосов будет принято в течение 10 последующих дней со дня публикации официальных данных.



Первым и самым актуальным пунктом в изменении закона является невозможность главенствовать государством одним человеком более двух сроков подряд. В это же время важно отметить, что, поскольку в случае вступления в силу соответствующего закона, Александр Лукашенко после принятия Конституции имеет право баллотироваться на пост президента еще два срока.



Предусмотрен запрет на привлечение к ответственности экс-президентов государства за те действия, которые они совершали в период каденции.



В Указе также говорится о расширении оснований об отставке главы государства. Речь идет о том, что он имеет право снять с себя полномочия президента по состоянию здоровья либо же в случае положительного решения Всебелорусского народного собрания.



Что же касается требований к кандидатам на президентское кресло, то им должно быть от 40 лет (сейчас от 35 лет), а время его проживания на территории страны увеличили с 10 до 20 лет.