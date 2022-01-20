Лукашенко обещает компаниям из Европы в Беларуси "проблемы"

19:02 04 Май Киев, Украина

Александр Лукашенко потребовал от правительства информацию о европейских компаниях, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, и пригрозил ответными мерами в отношении этих компаний, если Евросоюз введет санкции против Республики. 
 
Он заявил это на встрече с премьер-министром Романом Головченко, фрагмент видеозаписи опубликовал ютуб-канал БелТА.
"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить — время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу.
Главное — без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем (вводить санкции в отношении Беларуси - ред.). Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это — санкциями по голове? Поэтому надо отвечать" – заявил Лукашенко.
После этой встречи премьер Беларуси Роман Головченко сказал журналистам, что в вопросе дальнейших ответных действий Минск будет действовать "по обстановке".

При этом премьер-министр рассчитывает, что западные страны прекратят санкционное давление на Беларусь и что "в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге возобладает здравый смысл".