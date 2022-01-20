Лукашенко обещает компаниям из Европы в Беларуси "проблемы"

Александр Лукашенко потребовал от правительства информацию о европейских компаниях, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, и пригрозил ответными мерами в отношении этих компаний, если Евросоюз введет санкции против Республики.
Он заявил это на встрече с премьер-министром Романом Головченко, фрагмент видеозаписи опубликовал ютуб-канал БелТА.
После этой встречи премьер Беларуси Роман Головченко сказал журналистам, что в вопросе дальнейших ответных действий Минск будет действовать "по обстановке".
При этом премьер-министр рассчитывает, что западные страны прекратят санкционное давление на Беларусь и что "в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге возобладает здравый смысл".
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