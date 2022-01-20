Лукашенко обещает компаниям из Европы в Беларуси "проблемы"

Он заявил это на встрече с премьер-министром Романом Головченко, фрагмент видеозаписи опубликовал ютуб-канал БелТА.

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить — время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу.

Главное — без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем (вводить санкции в отношении Беларуси - ред.). Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это — санкциями по голове? Поэтому надо отвечать" – заявил Лукашенко.