Лукашенко об убийстве Шишова и "заказе" Протасевича

13:45 09 августа Киев, Украина

Беларусь не может защищать своих граждан, которые по доброй воли покинули родину и поселились в чужой стране. Власти Беларуси не имеют отношения к гибели Виталия Шишова.
 
Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа.
"Этот Шишов - он где находился? Он находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси... Вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь... Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил", - сказал Лукашенко.
Также он заявил, что задержание в Минске блогера Романа Протасевича "заказал" Запад.

"Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали", - сказал он.

Лукашенко посетовал, что теперь приходится защищать блогера, потому что если с ним что-то случится, то придется отвечать властям Беларуси. "Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал - он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что спортсменка Кристина Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.

Напомним, Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Правоохранители проверяют все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.