Лукашенко об убийстве Шишова и "заказе" Протасевича

Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа.

"Этот Шишов - он где находился? Он находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси... Вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь... Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил", - сказал Лукашенко.