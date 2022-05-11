Лукашенко об убийстве Шишова и "заказе" Протасевича

Беларусь не может защищать своих граждан, которые по доброй воли покинули родину и поселились в чужой стране. Власти Беларуси не имеют отношения к гибели Виталия Шишова.
Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа.
Также он заявил, что задержание в Минске блогера Романа Протасевича "заказал" Запад.
"Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали", - сказал он.
Лукашенко посетовал, что теперь приходится защищать блогера, потому что если с ним что-то случится, то придется отвечать властям Беларуси. "Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал - он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", - сказал он.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что спортсменка Кристина Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.
Напомним, Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Правоохранители проверяют все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
"Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали", - сказал он.
Лукашенко посетовал, что теперь приходится защищать блогера, потому что если с ним что-то случится, то придется отвечать властям Беларуси. "Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал - он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", - сказал он.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что спортсменка Кристина Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.
Напомним, Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Правоохранители проверяют все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
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