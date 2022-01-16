Лукашенко об эффективном механизме борьбы с цветными революциями

Сегодня, 15 января, в Беларусь вернулись солдаты, участвовавшие в миссии Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) в Казахстане. На торжественном митинге по поводу их встречи с речью выступил Александр Лукашенко.

Прежде всего "батька" оценил успех проведенной контингентом миссии и назвал ее новым эффективным механизмом борьбы с цветными революциями.

Без особой скромности Лукашенко рассказал, как он в паре с президентом РФ Путиным буквально за час разработал эту операцию ОДКБ. Эта военная миссия в Казахстане впервые, по словам Лукашенко, была настоящим гарантом безопасности и целостности одного из государств-участников Договора.

По его словам, вооруженные силы ОДКБ фактически спасли Казахстан от уничтожения как государства. Похвалив бойцов за то, что они всему миру показали, как нужно охлаждать пыл направленных извне террористов и экстремистов, он назвал их миротворцами. Хотя миротворцы никогда не применяют в своих мирных действиях оружие.

Кроме того, Лукашенко заметил, что попытка мятежа в Казахстане была определенно направлена на дестабилизацию политической обстановки вокруг России, чтобы ослабить великую державу.

А вот слова Лукашенко о том, что события в Казахстане - это попытки внешних врагов вмешаться во внутреннюю политику независимого государства, как-то не вяжутся с действиями «внутреннего братского государства» в отношении независимой Украины. По его словам, такая угроза нависла над многими странами на постсоветском пространстве.