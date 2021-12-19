Лукашенко не ответил Путину, сославшись на самочувствие

Согласно данным, полученным их неофициальных источников, минувшей ночью президент Беларуси не стал говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

В это время в стране проходили массовые протесты и стоял вопрос о возможности применения огнестрельных патронов против митингующих, устроивших массовые беспорядки.

Об этом сообщает известный историк и политический аналитик Валерий Соловей. По его информации, Лукашенко сослался на гипертонический криз. «Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов», — пишет он в соцсетях.

Тем временем президент РФ поздравил Лукашенко с переизбранием и направил телеграмму: «Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».