Лукашенко назвал условия, при которых разместит на своей территории ядерное оружие

14:53 17 Февраль Киев, Украина

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна может разместить у себя ядерное оружие, если она столкнется с какими-либо внешними угрозами, поскольку напряженность между его союзником Россией и Западом из-за Украины растет.

"В случае необходимости, если такие глупые и бездумные шаги предпримут наши соперники и противники, мы развернём для защиты нашей территории не только ядерное оружие, но и сверхядерное и перспективное", - заявил Лукашенко. «Но если нет угроз Беларуси со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь не нужно уже сто лет», — добавил он.

Бывшая советская Беларусь, которая не является ядерной державой, в конце этого месяца проведет голосование по конституционным реформам, которые могут сделать Беларусь законной для размещения ядерного оружия.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, пообещал провести референдум после исторических протестов против его оспариваемого переизбрания.

Конституционные реформы также позволят Лукашенко оставаться у власти до 2035 года.