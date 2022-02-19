Лукашенко назвал условия, при которых разместит на своей территории ядерное оружие

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна может разместить у себя ядерное оружие, если она столкнется с какими-либо внешними угрозами, поскольку напряженность между его союзником Россией и Западом из-за Украины растет.

Бывшая советская Беларусь, которая не является ядерной державой, в конце этого месяца проведет голосование по конституционным реформам, которые могут сделать Беларусь законной для размещения ядерного оружия.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, пообещал провести референдум после исторических протестов против его оспариваемого переизбрания.

Конституционные реформы также позволят Лукашенко оставаться у власти до 2035 года.