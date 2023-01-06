Лукашенко посетил полигон с военными рф

Авторитарный лидер беларуси прибыл на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, граничащей с Украиной и Польшей. Также минобороны беларуси сообщило о прибытии очередного эшелона с военной техникой для совместной с россией группировки войск.
Об этом пишут российские СМИ.
На этом полигоне размещена одна из российских частей.
Об этом пишут российские СМИ.
На этом полигоне размещена одна из российских частей.
"Общее дело делаем", - сказал лукашенко после того, как российский офицер представил ему доклад о завершении слаживания частей и соединений совместной группировки, в том числе об учениях мотострелковых и танковых подразделений, частей спецназа и ПВО.
До этого минобороны беларуси заявляло о наращивании совместной региональной группировки войск, и что в страну прибывает личный состав, вооружение, российская военная и специальная техника. В связи с этим военные эксперты не исключают, что москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений.
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