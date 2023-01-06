Лукашенко посетил полигон с военными рф

15:42 06 января Киев, Украина





Об этом пишут российские СМИ.



На этом полигоне размещена одна из российских частей. Авторитарный лидер беларуси прибыл на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, граничащей с Украиной и Польшей. Также минобороны беларуси сообщило о прибытии очередного эшелона с военной техникой для совместной с россией группировки войск.Об этом пишут российские СМИ.На этом полигоне размещена одна из российских частей.



"Общее дело делаем", - сказал "Общее дело делаем", - сказал лукашенко после того, как российский офицер представил ему доклад о завершении слаживания частей и соединений совместной группировки, в том числе об учениях мотострелковых и танковых подразделений, частей спецназа и ПВО.

До этого минобороны беларуси заявляло о наращивании совместной региональной группировки войск, и что в страну прибывает личный состав, вооружение, российская военная и специальная техника. В связи с этим военные эксперты не исключают, что москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений.