Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе и Украине
09:52 12 ноября Киев, Украина
Марионетка Лукашенко
выполняет все путинские прихоти по направлению мигрантов в Польшу, для дестабилизации ситуации в Европе и Украине.
Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.
Он убежден, что Украину атакуют Путин и Лукашенко. Сами же мигранты
в этом не виноваты, ведь это жертвы войн, развязанных Россией в Сирии.
«Привезли бедных и несчастных людей самолетами в Беларусь и бросили на европейские границы. Очевидно, может произойти и так, что бросят их и на украинские границы. Это все большой российский план по дестабилизации ситуации в Европе и Украине. Очень опасный для нас», – подытожил Николай Княжицкий.
Народный депутат напомнил, что даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свое время, когда с территории Турции те же беженцы атаковали Грецию, наконец договорился с ЕС и организовал лагеря на территории страны.
«Другое дело, что сами мигранты не хотят в Украину или Беларусь. Они хотят в Европу! И Лукашенко брал деньги с обещанием доставить их в ЕС. С моей точки зрения, выход в том, чтобы максимально быстро убедить Запад объявлять жесткие санкции и против РФ, и против Беларуси. Если они будут жесткими и не будут проданы как Северный Поток-2 за какие-либо мелкие интересы европейских политиков, этот поток, безусловно, остановится», – подчеркнул Николай Княжицкий.
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