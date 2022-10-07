Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе и Украине

09:52 12 ноября Киев, Украина

Марионетка Лукашенко выполняет все путинские прихоти по направлению мигрантов в Польшу, для дестабилизации ситуации в Европе и Украине.

Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.



Он убежден, что Украину атакуют Путин и Лукашенко. Сами же Он убежден, что Украину атакуют Путин и Лукашенко. Сами же мигранты в этом не виноваты, ведь это жертвы войн, развязанных Россией в Сирии.

«Привезли бедных и несчастных людей самолетами в Беларусь и бросили на европейские границы. Очевидно, может произойти и так, что бросят их и на украинские границы. Это все большой российский план по дестабилизации ситуации в Европе и Украине. Очень опасный для нас», – подытожил Николай Княжицкий.

Народный депутат напомнил, что даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свое время, когда с территории Турции те же беженцы атаковали Грецию, наконец договорился с ЕС и организовал лагеря на территории страны.