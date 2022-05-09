Лукашенко готов встать между Украиной и РФ: к кому лицом?

14:22 09 августа Киев, Украина

В заявлении, сделанном Александром Лукашенко сегодня,9 августа, он в свойственной ему манере осветил свое отношение к ситуации на Донбассе и в целом к Украине. Пытаясь выступить в роли поборника мира, Лукашенко не в состоянии скрыть своих пророссийских предпочтений.

Как сказал Александр Лукашенко, в случае нового обострения конфликта между Украиной и Россией Беларусь встанет между ними. К кому лицом будет при этом стоять, явно сквозит в тексте выступления.

"Любая попытка, какая у вас ни была бы армия в Украине, - поверьте, я сведущий человек в этом, - любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины, прежде всего. Я вас прошу, молю, - выбросите это из головы", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не поддержит Украину при силовом варианте возвращения Донбасса.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первое. Второе, если вы опять с Россией - естественно, с кем еще на Донбассе, - столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереальны. Этого не будет, потому что разумных голов на Украине достаточно", - заявил Лукашенко. "Вы однажды допрыгаетесь, и я перейду границу без оружия и соберу не 40, а минимум 90% украинцев, и мы Украину вернем…" – также сказал Лукашенко, не уточнив куда именно может вернуть Украину.

Вместе с тем он заверил, что Беларусь никогда первой не начнет вторжение в Украину.

"Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины. Но только при условии, что если сама Украина первой не ступит с оружием в руках на нашу землю. Думаю, что сегодня мы должны сказать об этом", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что готов на диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, "если от этого в Украине хоть одному человеку станет лучше". "Но если я ему сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали", - сказал Лукашенко.

По его словам, у Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Он посоветовал украинскому президенту начать переговоры с главами сепаратистов "ЛДНР".

В целом, Лукашенко считает, что отношения Украины и Беларуси находятся в самой низкой точке.

"Белорусско-украинские политические отношения, чего не скажешь об экономических пока находятся в самой низкой точке. И красная линия была перейдена тогда, когда еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. И за что? Неужели до такой мерзости можно сделать, чтобы похерить все, что было до сих пор, что мы делали для Украины", - сказал он. Лукашенко считает, что Украине в этой ситуации стоило "посидеть и помолчать". "Пусть бесится Евросоюз, пусть бесятся американцы, НАТО ... Вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут! Нет, надо было впереди побежать", - сказал он.

В ходе выступления Лукашенко также заявил, что готов признать Крым российским после того, "когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".