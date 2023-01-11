Лубинец рассказал, как прошли переговоры с омбудсменом рф в Турции
13:56 11 января Киев, Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
в Турции встретился с омбудсмен
ом рф Татьяной Москальковой. Первый раунд переговоров прошел ночью. Ко второй встрече омбудсменов Украины и рф присоединился главный омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч.
"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями", - написал Лубинец утром о первой встрече.
В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов, рассказал Лубинец о ходе второй встречи с Москальковой.
"Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией россии. В частности, удачным кейсом было "зерновое соглашение" по разблокированию экспорта украинского зерна. Поэтому мы ценим помощь Турецкой Республики и положительно воспринимаем инициативы любых других стран, желающих помочь украинскому народу!” – написал Лубинец.
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