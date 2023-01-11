Лубинец рассказал, как прошли переговоры с омбудсменом рф в Турции

13:56 11 января Киев, Украина

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Турции встретился с омбудсмен ом рф Татьяной Москальковой. Первый раунд переговоров прошел ночью. Ко второй встрече омбудсменов Украины и рф присоединился главный омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч.

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями", - написал Лубинец утром о первой встрече.

В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов, рассказал Лубинец о ходе второй встречи с Москальковой.