Лубинец прокомментировал "видео с расстрелом российских военнопленных"

08:02 21 ноября Киев, Украина

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал видео, на котором российские военные сдаются в плен, а затем один из них открывает огонь. Он подчеркнул, что фиктивная сдача в плен является военным преступлением.

"Мы воюем с циничным врагом, для него не существует правил ведения войны. Это касается как ведения самих боевых действий, так и дезинформационных кампаний вокруг них. Воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины", – отметил Лубинец.

Он пояснил, что в таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Соответственно ответный огонь не является военным преступлением.



Инцидент, который, вероятно, произошел и попал на видео, произошел 12 ноября или раньше в поселке Макеевка на линии фронта Луганской области.

"Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика российской федерации, начавшая необоснованную геноцидную войну против украинского народа", - отметил омбудсмен.

В то же время Лубинец подчеркнул, что украинские правоохранительные органы и эксперты еще изучают происхождение этого видео и его подлинность пока не подтверждена.

"Как Омбудсмен я буду следить за расследованием этого инцидента и позже предоставлю более детальные разъяснения. Украина является частью цивилизованного мира и воюет за свою независимость с диктатором и террористом максимально соблюдая международные нормы", — добавил он.

До этого Минобороны рф опубликовало видео с расстрелом российских военных, якобы сдававшихся в плен ВСУ. В ведомстве назвали инцидент "кровавой расправой, отражающей сущность киевского режима". Впоследствии председатель Совета по правам человека при президенте рф валерий фадеев заявил, что направил "информацию о смертной казни в Макеевке" в ООН, ОБСЕ, Amnesty International и другие организации.