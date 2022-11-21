Лубинец прокомментировал "видео с расстрелом российских военнопленных"

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал видео, на котором российские военные сдаются в плен, а затем один из них открывает огонь. Он подчеркнул, что фиктивная сдача в плен является военным преступлением.
Он пояснил, что в таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Соответственно ответный огонь не является военным преступлением.
Инцидент, который, вероятно, произошел и попал на видео, произошел 12 ноября или раньше в поселке Макеевка на линии фронта Луганской области.
В то же время Лубинец подчеркнул, что украинские правоохранительные органы и эксперты еще изучают происхождение этого видео и его подлинность пока не подтверждена.
До этого Минобороны рф опубликовало видео с расстрелом российских военных, якобы сдававшихся в плен ВСУ. В ведомстве назвали инцидент "кровавой расправой, отражающей сущность киевского режима". Впоследствии председатель Совета по правам человека при президенте рф валерий фадеев заявил, что направил "информацию о смертной казни в Макеевке" в ООН, ОБСЕ, Amnesty International и другие организации.
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