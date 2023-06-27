Лубинец: кремль содержит 179 политзаключенных - граждан Украины

12:23 27 июня Киев, Украина

Кремль удерживает 179 политзаключенных – граждан Украины, большинство из них – крымские татары, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"Из числа политзаключенных, которых в настоящее время 179, примерно 130, если я не ошибаюсь - представители крымскотатарского народа", - сказал омбудсмен.

Когда Лубинца спросили о партизанском сопротивлении на территории оккупированного Крыма, чиновник сказал: “Не соглашаюсь, что его нет. россияне знают, что опасность, в том числе и от крымских татар. И они хотят их просто где-нибудь подавить, выбить, забить”.



По его словам, оккупанты заранее установили граждан, которые могут потенциально этим заниматься.

"Но партизанское движение - есть, и оно достаточно мощное", - сказал Лубинец.