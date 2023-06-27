Лубинец: кремль содержит 179 политзаключенных - граждан Украины

Кремль удерживает 179 политзаключенных – граждан Украины, большинство из них – крымские татары, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Когда Лубинца спросили о партизанском сопротивлении на территории оккупированного Крыма, чиновник сказал: “Не соглашаюсь, что его нет. россияне знают, что опасность, в том числе и от крымских татар. И они хотят их просто где-нибудь подавить, выбить, забить”.
По его словам, оккупанты заранее установили граждан, которые могут потенциально этим заниматься.
Он добавил, что в настоящее время существует перспектива признания действий рф по отношению к крымским татарам геноцидом.
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя россией 20 февраля 2014 года. Украина не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами в оккупированном полуострове гражданства рф. Принудительная паспортизация — это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, вынужденным жить в условиях оккупации, заявили в МИД.
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя россией 20 февраля 2014 года. Украина не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами в оккупированном полуострове гражданства рф. Принудительная паспортизация — это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, вынужденным жить в условиях оккупации, заявили в МИД.
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