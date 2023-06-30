Лубинец: авторы международных отчетов пытаются приравнять Украину к россии

06:50 30 июня Киев, Украина

Главная проблема всех международных отчетов и докладов состоит в том, что их авторы пытаются приравнять Украину к россии, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



В частности, 27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало отчет "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину", отметил чиновник. В нем говорится о выводах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года.

"Публикуя его, УВКПЧ выделяет две стороны, нарушающие международное гуманитарное право: и Украину, и россию. И когда же преступления рф в отношении гражданских лиц изложены как на ладони и их не счесть, миссия пыталась найти и нарушения со стороны Украины", - отмечает Лубинец.

По его словам, в Офис омбудсмена поступал черновик этого отчета. Украинская сторона высказала конкретные замечания и дополнения к определенным пунктам, однако, как выяснилось, их не учли.

"По моему мнению, описанные нарушения украинской стороной относительно задержания гражданских лиц сомнительны и требуют подтверждения. Например, УВКПЧ пишет, что они задокументировали 75 случаев "произвольного" содержания под стражей украинскими органами безопасности лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом. Однако не отмечают ни то, что это за преступления, как и когда их задерживали, при каких обстоятельствах. Как вызывают сомнение и факты о том, что показания о жестоком обращении и пытках задержанных гражданских лиц достоверны", — отметил чиновник.

При этом в отчете говорится, что миссия задокументировала 864 случая задержаний со стороны рф и 260 случаев содержания под стражей гражданских лиц на основании политических взглядов и их высказываний. Также в нем зафиксировано и задержание 88 мужчин, ранее служивших в ВСУ, но не являвшихся военнослужащими с 24 февраля 2022 года, то есть фактически гражданские. Кроме того, отмечается, что в задокументированных случаях, более 91% людей подвергались пыткам и жестокому обращению, в том числе сексуальному насилию.

"Кроме этого, УВКПЧ "серьезно обеспокоено" произвольной казнью 77 гражданских лиц во время их заключения в рф, а также смертью людей в результате пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа в медицинской помощи. И, конечно, трудно обойти, что международная организация часто использует дефиниции - "может составлять" и "вероятно составляют", а некоторыми преступлениями "обеспокоены". Это снова и снова вызывает удивление, ведь преступления рф в Украине имеют четкие доказательства. Кроме того, обратил внимание, что в отчете не указано о 20 тысячах задержанных гражданских лиц, о которых мы говорим на всех международных площадках!", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По его словам, в конце УВКПЧ признает, что правительство Украины продолжает предоставлять Управлению полный и конфиденциальный доступ к лицам, задержанным в связи с конфликтом, в местах содержания под стражей, кроме одного случая.

"Однако они добавляют, что, несмотря на многочисленные запросы, не получили доступ к задержанным в рф. Как мы наблюдаем, со стороны миссии кроме запросов в рф не было других попыток получить доступ к украинским заключенным в рф и на временно оккупированных территориях", – заметил омбудсман.

Лубинец добавил, что хотя в отчете описаны конкретные нарушения прав гражданских лиц россией, он считает недопустимым обвинение Украины.

"В конце отчета добавляется, что на всех этапах строго придерживались принципа "не навреди" и принимали все надлежащие меры для защиты лиц и предотвращения повторной травматизации. Однако то, что жертву приравнивают к агрессору уже само по себе вред", — подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание также на то, что авторы отчета дают рекомендации сторонам конфликта. Среди одной из них в рф — обеспечить освобождение всех заключенных из соображений безопасности гражданских лиц, "сразу после прекращения существования оправдывающих их заключения обстоятельств", а в дальнейшем обеспечить, чтобы такие лица освобождались без каких-либо условий.