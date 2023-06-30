Лубинец: авторы международных отчетов пытаются приравнять Украину к россии

Главная проблема всех международных отчетов и докладов состоит в том, что их авторы пытаются приравнять Украину к россии, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
В частности, 27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало отчет "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину", отметил чиновник. В нем говорится о выводах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года.
В частности, 27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало отчет "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину", отметил чиновник. В нем говорится о выводах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года.
По его словам, в Офис омбудсмена поступал черновик этого отчета. Украинская сторона высказала конкретные замечания и дополнения к определенным пунктам, однако, как выяснилось, их не учли.
При этом в отчете говорится, что миссия задокументировала 864 случая задержаний со стороны рф и 260 случаев содержания под стражей гражданских лиц на основании политических взглядов и их высказываний. Также в нем зафиксировано и задержание 88 мужчин, ранее служивших в ВСУ, но не являвшихся военнослужащими с 24 февраля 2022 года, то есть фактически гражданские. Кроме того, отмечается, что в задокументированных случаях, более 91% людей подвергались пыткам и жестокому обращению, в том числе сексуальному насилию.
По его словам, в конце УВКПЧ признает, что правительство Украины продолжает предоставлять Управлению полный и конфиденциальный доступ к лицам, задержанным в связи с конфликтом, в местах содержания под стражей, кроме одного случая.
Лубинец добавил, что хотя в отчете описаны конкретные нарушения прав гражданских лиц россией, он считает недопустимым обвинение Украины.
Он обратил внимание также на то, что авторы отчета дают рекомендации сторонам конфликта. Среди одной из них в рф — обеспечить освобождение всех заключенных из соображений безопасности гражданских лиц, "сразу после прекращения существования оправдывающих их заключения обстоятельств", а в дальнейшем обеспечить, чтобы такие лица освобождались без каких-либо условий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии