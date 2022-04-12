Локдаун выходного дня: Шмыгаль собирает мэров

11:12 16 ноября Киев, Украина

Шквал протестов прокатился по Украине из-за введения карантина выходного дня, в связи с этим премьер Украины Денис Шмыгаль проведет онлайн-встречу с главами городов.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Курышко.



Отвечая на вопрос, действительно Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует собрать онлайн-встреча мэров крупных городов из-за протестов по "карантина выходного дня", Курышко отметила: "Да".

"Такая встреча действительно планируется", - добавила она.

Напомним, против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также в Днепре, Луцке.