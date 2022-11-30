"Логика оказания помощи должна быть изменена" - о чем говорил Кулеба на саммите НАТО

17:36 30 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня 30 ноября принял участие в саммите НАТО в Бухаресте. Во время выступления глава МИД призвал изменить логику оказания помощи Украине.

"С начала войны, сложилось, что каждая новая трагедия на поле битве вела к сверхважным решениям предоставить Украине вооружения, которые она запросила. Это должно быть изменено. Решения должны приниматься до того, как произойдет трагедия. Для того, чтобы предотвратить трагедии, а не отвечать на них", - подчеркнул Кулеба.

Он призвал международное сообщество предоставить Украине бронированные машины, танки натовского образца, большее количество средств ПВО, а также зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Если Германия готова передать Патриот Польше, а та не против передать его Украине, я думаю, что решение для правительства Германии очевидно. Мы готовы согласовать его, мы готовы оперировать ими в наиболее эффективно и безопасно", — отметил из этого поводу глава МИД.

Кулеба также добавил, что количество необходимых генераторов в свою очередь исчисляется тысячами, а трансформаторов — сотнями, при этом отметив, что в Украине вряд ли есть хоть какой-то энергообъект, не пострадавший в той или иной степени от российских обстрелов.



В вопросе Крыма министр заявил, что Украина стремится восстановить свою территориальную целостность в ее международно признанных границах, включающую Донецк, Луганск и соответственно Крым.