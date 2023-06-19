Lockheed Martin поддерживает передачу истребителей F-16 Украине

Американская компания Lockheed Martin, производящая истребители F-16, поддерживает передачу авиации Силам обороны и готова присоединиться к подготовке украинских пилотов.
Об этом сообщает Financial Times.
Об этом сообщает Financial Times.
Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон во время интервью заявил, что компания также готова учить украинских пилотов.
Он уверен, что украинские пилоты быстро освоят F-16. По его словам, военные из Украины продемонстрировали высокую обучаемость на предыдущих образцах оружия от Lockheed Martin — в частности, противотанковых комплексах Javelin и реактивных системах залпового огня GMLRS.
В то же время, Фрэнк Сент-Джон добавил, что решения по этому вопросу могут быть приняты только по результатам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками.
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