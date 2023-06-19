Lockheed Martin поддерживает передачу истребителей F-16 Украине

16:22 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Financial Times. Американская компания Lockheed Martin , производящая истребители F-16, поддерживает передачу авиации Силам обороны и готова присоединиться к подготовке украинских пилотов.Об этом сообщает Financial Times.

"Lockheed готов обучать украинских пилотов, если союзники по НАТО отправят в Киев F-16", - говорится в сообщении.

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон во время интервью заявил, что компания также готова учить украинских пилотов.

"Мы готовы не только удовлетворить потребности новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обеспечить обучение, оборудование и системы", — отметил чиновник.

Он уверен, что украинские пилоты быстро освоят F-16. По его словам, военные из Украины продемонстрировали высокую обучаемость на предыдущих образцах оружия от Lockheed Martin — в частности, противотанковых комплексах Javelin и реактивных системах залпового огня GMLRS.

"Они очень быстро освоили использование этих систем и используют их с большой эффективностью, поэтому я абсолютно уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно летать на них в короткие сроки", - отметил руководитель компании.

В то же время, Фрэнк Сент-Джон добавил, что решения по этому вопросу могут быть приняты только по результатам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками.