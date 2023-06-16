Ллойд Остин пообещал высокие темпы поставок всего необходимого во время контрнаступления Украины

12:31 15 июня Киев, Украина





По его словам, на территории Украины начался "военный марафон". Союзники Украины будут оперативно обеспечивать украинскую армию во время контрнаступления, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи Рамштайн По его словам, на территории Украины начался "военный марафон".

"Поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом", - заявил Остин.

Он отметил, что контактная группа будет сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла защищать свое население и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.

"И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS, которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО", - заверил руководитель Пентагона.

Остин пообещал, что союзники будут подстраиваться под изменение обстановки на полях боев и будут соответствовать тому, как быстро будут изменятся потребности Украины.