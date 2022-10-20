Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании

15:45 20 октября Киев, Украина

Британский премьер-министр Лиз Трасс ушла в отставку спустя полтора месяца после вступления в должность. За это время Трасс потеряла двух ключевых министров, поддержку электората и парламентской фракции, ее рейтинг опустился до 15%.

Такого антирейтинга не достигал ни один из британских премьеров в современной истории, пишет Би-Би-Си. Трасс занимала должность премьера Великобритании меньше, чем любо другой премьер-министр в британской истории — предыдущий антирекордсмен Джордж Каннинг занимал должность 119 дней, пока не умер от туберкулёза в 1827 году.

Лиз Трасс начала свое заявление с того, что пришла к власти «во времена большой экономической и международной нестабильности». По ее словам, Британию «слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста». Она говорит, что была избрана своей партией с мандатом изменить это.



По ее словам, ее правительство «оплатило счета за электроэнергию», а также «изложило видение экономики с низкими налогами и высоким ростом, которая воспользовалась бы свободами Brexit».

«Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу сохранить мандат, который получила, избираясь от Консервативной партии», - сказала Трасс.

Также Трасс сообщила, что обсудила свою отставку с королем Чарльзом III. Она встретилась с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди, где они «договорились, что в течение следующей недели состоятся выборы руководства».

«Это позволит нам оставаться на пути к выполнению наших бюджетных планов и поддерживать экономическую стабильность и национальную безопасность нашей страны», - сказала премьер.

Трасс останется премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран преемник.