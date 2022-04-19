Литва запретила публичную демонстрацию георгиевской ленты и Z-символики

18:28 19 апреля Киев, Украина

Парламент Литвы утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях, запрещающие демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V.

Об этом сообщила пресс-служба литовского Сейма.

Теперь за демонстрацию символов российской военной агрессии предусмотрены штрафы на сумму от €300 до €700 для людей и от €600 до €1200 для компаний. За повторные нарушения размеры штрафов вырастут до €900 и €1500 соответственно.



Согласно информации из пресс-релиза Сейма, поправки запрещают «продвижение, распространение или демонстрацию символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые использовались или используются этими режимами для военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных или совершаемых ими».



С самого начала войны с Украиной Россия использовала буквы Z и V для маркировки своей военной техники. Однако со временем обе стали символами российского вторжения и военной агрессии. После этого Z, успевшую получить звание новой свастики, запретили демонстрировать власти Германии, Нижней Саксонии и Баварии. В начале апреля эстонская погранслужба аннулировала визы нескольких человек, у которых были обнаружены символика с буквами Z и V, георгиевские ленты и элементы обмундирования российской армии.