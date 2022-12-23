Литва увеличит военную поддержку Украины в следующем году

17:17 23 декабря Киев, Украина

Вильнюс намерен подготовить еще больше украинских военных. Об этом сообщило минобороны Литвы в пятницу, 23 декабря.



Сейм Литвы 23 декабря единогласно принял поправку в резолюцию об участии частей вооруженных сил Литвы в международных операциях, которую экстренно внес литовский президент по предложению министерств национальной обороны и иностранных дел, отмечает ведомство.



Эта поправка касается увеличения поддержки Литвой обучения украинских военных.

"Усилия союзников по увеличению поддержки Украины посредством военной подготовки расширяются, запускаются новые миссии поддержки Украины. Литва будет активно способствовать им, потому что наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы, а после войны продолжим обучение украинских солдат", - заявил глава минобороны Арвидас Анушаускас.

Отметим, что в операции EUMAM смогут участвовать до 40 литовских военных и государственных служащих, а Interflex - до 25.



Согласно этому постановлению одобренная еще с 2017 года литовская военная учебная операция для украинцев может проводиться и в странах ЕС и НАТО.