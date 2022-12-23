Литва увеличит военную поддержку Украины в следующем году

Вильнюс намерен подготовить еще больше украинских военных. Об этом сообщило минобороны Литвы в пятницу, 23 декабря.
Сейм Литвы 23 декабря единогласно принял поправку в резолюцию об участии частей вооруженных сил Литвы в международных операциях, которую экстренно внес литовский президент по предложению министерств национальной обороны и иностранных дел, отмечает ведомство.
Эта поправка касается увеличения поддержки Литвой обучения украинских военных.
Сейм Литвы 23 декабря единогласно принял поправку в резолюцию об участии частей вооруженных сил Литвы в международных операциях, которую экстренно внес литовский президент по предложению министерств национальной обороны и иностранных дел, отмечает ведомство.
Эта поправка касается увеличения поддержки Литвой обучения украинских военных.
Отметим, что в операции EUMAM смогут участвовать до 40 литовских военных и государственных служащих, а Interflex - до 25.
Согласно этому постановлению одобренная еще с 2017 года литовская военная учебная операция для украинцев может проводиться и в странах ЕС и НАТО.
Согласно этому постановлению одобренная еще с 2017 года литовская военная учебная операция для украинцев может проводиться и в странах ЕС и НАТО.
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