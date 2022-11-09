Литва призвала привлечь к ответственности россиян за сексуальные преступления в Украине

09:51 09 ноября Киев, Украина

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой решительно осудил военную агрессию россии, систематическое и широкомасштабное применение сексуального насилия и других военных преступлений против Украины. Авторы документа также призвали приобщиться к созданию Специального международного криминального трибунала.



Об этом сообщает издание Delfi.



Резолюцию приняли единогласно 118 голосами.



В документе высказана полная поддержка действий правительства Литвы относительно инициирования и участия в судебных процессах, связанных с международными преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами, в частности, преступлениями, связанными с сексуальным насилием в отношении украинцев.

“Уже сейчас комиссия экспертов ООН подтвердила более сотни сексуальных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы, конечно, понимаем, что их количество намного выше, но по крайней мере многие из них уже подтверждены. По 43 делам уже начат процесс привлечения к уголовной ответственности, а возраст потерпевших варьируется от 4 до 82 лет” , – заявила инициатор проекта резолюции Ева Пакарлите.

Авторы проекта призывают государства Европейского Союза и других международных партнеров присоединиться к инициативе стран Балтии по созданию Специального международного уголовного трибунала и другим международно-правовым процессам с целью привлечения к ответственности российских политических и военных лидеров за преступления агрессии в Украине.



Кроме того, принятый документ призывает правительство Литвы и других стран инициировать все необходимые действия для того, чтобы пострадавшим от преступлений на сексуальной почве, совершенных российскими вооруженными силами на территории их стран, была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.