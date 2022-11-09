Литва призвала привлечь к ответственности россиян за сексуальные преступления в Украине

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой решительно осудил военную агрессию россии, систематическое и широкомасштабное применение сексуального насилия и других военных преступлений против Украины. Авторы документа также призвали приобщиться к созданию Специального международного криминального трибунала.
Об этом сообщает издание Delfi.
Резолюцию приняли единогласно 118 голосами.
В документе высказана полная поддержка действий правительства Литвы относительно инициирования и участия в судебных процессах, связанных с международными преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами, в частности, преступлениями, связанными с сексуальным насилием в отношении украинцев.
Об этом сообщает издание Delfi.
Резолюцию приняли единогласно 118 голосами.
В документе высказана полная поддержка действий правительства Литвы относительно инициирования и участия в судебных процессах, связанных с международными преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами, в частности, преступлениями, связанными с сексуальным насилием в отношении украинцев.
Авторы проекта призывают государства Европейского Союза и других международных партнеров присоединиться к инициативе стран Балтии по созданию Специального международного уголовного трибунала и другим международно-правовым процессам с целью привлечения к ответственности российских политических и военных лидеров за преступления агрессии в Украине.
Кроме того, принятый документ призывает правительство Литвы и других стран инициировать все необходимые действия для того, чтобы пострадавшим от преступлений на сексуальной почве, совершенных российскими вооруженными силами на территории их стран, была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
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