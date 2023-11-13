Литва призвала ЕС увеличить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейчас рассматривается сокращение помощи Украине и поэтому для Евросоюза пора продемонстрировать лидерство и принять "важные решения" для поддержки Киева.
Об этом Габриелюс Ландсбергис сказал на пресс-конференции перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.
"Учитывая, как сейчас выглядит эта ситуация, я могу сказать, что путин готовится сдуть пыль со своих планов на День победы, которые он на некоторое время отложил. Но видя происходящие в Вашингтоне дискуссии, а также неспособность Европы продолжить военную поддержку Украины и усиление давления на украинцев на фронте, я думаю, что он с удовольствием может снова начать планировать. И еще хуже. Сейчас мы видим, что его планы должны осуществиться", - пояснил министр.
Ландсбергис считает, что для ЕС пора "продемонстрировать лидерство" в вопросе поддержки Украины.
"На мой взгляд, Европа смогла продвинуться, чтобы День победы, единственный День Победы в этой войне состоялся в Киеве и отмечался украинцами. Но теперь, очевидно, сокращение (помощи — ред.) рассматривается снова. И мы смогли принять очень важные решения, и Европа смогла продемонстрировать лидерство. Пора сделать это снова", — сказал он.
По его словам, без поддержки ЕС может наступить время, когда ВСУ не смогут воевать.
"Любое прекращение огня и настаивание на переговорах – это ведет ко Дню победы в москве. путин очень четко настаивал на этом. И может наступить день, когда украинцы не смогут воевать дальше, потому что мы не можем обеспечить их оружием. И таким образом мы стремимся к победе путина, и мы должны быть очень четкими. Нет золотой середины. К сожалению, серой зоны нет. Нет ни дерева, ни камня, за которым можно было бы спрятаться", — сказал Ландсбергис.
Он добавил, что единственное оправдание заключается в потому, что Европа обеспечила возможность предоставить дополнительные боеприпасы и оружие для этого.
"Следовательно, мы говорим лишь о последнем несостоявшемся обещании этого года, и, к сожалению, я не думаю, что оно осуществится. Тогда как Северная Корея поставляет россии боеприпасы", — сказал чиновник.
Он добавил, что если некоторые страны-члены ЕС не хотят участвовать в дополнительном финансировании Европейского фонда мира, то другие государства будут нести "эту обузу на своих плечах".
"То, что страны, которые не хотят участвовать в этом, могут не участвовать, это означает, что моя страна или страны, которые будут участвовать, будут нести большее бремя на своих плечах. Литва готова это делать. Это значит, что это будет не 27 государств, а меньшая группа стран", -
сказал Ландсбергис.
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