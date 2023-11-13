Литва призвала ЕС увеличить военную помощь Украине

12:59 13 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейчас рассматривается сокращение помощи Украине и поэтому для Евросоюза пора продемонстрировать лидерство и принять "важные решения" для поддержки Киева.

Об этом Габриелюс Ландсбергис сказал на пресс-конференции перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.

"Учитывая, как сейчас выглядит эта ситуация, я могу сказать, что путин готовится сдуть пыль со своих планов на День победы, которые он на некоторое время отложил. Но видя происходящие в Вашингтоне дискуссии, а также неспособность Европы продолжить военную поддержку Украины и усиление давления на украинцев на фронте, я думаю, что он с удовольствием может снова начать планировать. И еще хуже. Сейчас мы видим, что его планы должны осуществиться", - пояснил министр.

Ландсбергис считает, что для ЕС пора "продемонстрировать лидерство" в вопросе поддержки Украины.

"На мой взгляд, Европа смогла продвинуться, чтобы День победы, единственный День Победы в этой войне состоялся в Киеве и отмечался украинцами. Но теперь, очевидно, сокращение (помощи — ред.) рассматривается снова. И мы смогли принять очень важные решения, и Европа смогла продемонстрировать лидерство. Пора сделать это снова", — сказал он.

По его словам, без поддержки ЕС может наступить время, когда ВСУ не смогут воевать.

"Любое прекращение огня и настаивание на переговорах – это ведет ко Дню победы в москве. путин очень четко настаивал на этом. И может наступить день, когда украинцы не смогут воевать дальше, потому что мы не можем обеспечить их оружием. И таким образом мы стремимся к победе путина, и мы должны быть очень четкими. Нет золотой середины. К сожалению, серой зоны нет. Нет ни дерева, ни камня, за которым можно было бы спрятаться", — сказал Ландсбергис.

Он добавил, что единственное оправдание заключается в потому, что Европа обеспечила возможность предоставить дополнительные боеприпасы и оружие для этого.

"Следовательно, мы говорим лишь о последнем несостоявшемся обещании этого года, и, к сожалению, я не думаю, что оно осуществится. Тогда как Северная Корея поставляет россии боеприпасы", — сказал чиновник.

Он добавил, что если некоторые страны-члены ЕС не хотят участвовать в дополнительном финансировании Европейского фонда мира, то другие государства будут нести "эту обузу на своих плечах".