Литва признала вывоз украинцев в россию депортацией украинского народа

15:27 16 июня Киев, Украина

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в россию депортацией украинского народа.

Сейм своей резолюцией признал, что принудительный вывоз населения в россию или на временно оккупированные россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной россии, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового – происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может привести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы к возможному голоду или другим страшным вещам", — отметила одна из инициаторов резолюции Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.



В резолюции говорится, что более миллиона гражданских были принудительно депортированы в россию или на подконтрольные ей территории, чтобы "уничтожить украинскую идентичность", подчеркивается, что среди них было и 200 000 детей.