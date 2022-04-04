Литва понижает уровень дипломатических отношений с РФ

16:57 04 апреля Киев, Украина

Правительство Литвы приняло решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В ответ на продолжающуюся российскую агрессию против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая чудовищную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить уровень дипломатического представительства", — сказал Ландсберг.

Российское консульство в Клайпеде решено закрыть, а российскому послу Алексею Исакову предписано покинуть Литву, сообщил глава МИД страны. В свою очередь посол Литвы Эйтвидас Баярунас также вскоре покинет Москву.

Литва сообщила о своих решениях партнерам в ЕС и НАТО и призвала их к аналогичным действиям.