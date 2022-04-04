Литва понижает уровень дипломатических отношений с РФ

Правительство Литвы приняло решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Российское консульство в Клайпеде решено закрыть, а российскому послу Алексею Исакову предписано покинуть Литву, сообщил глава МИД страны. В свою очередь посол Литвы Эйтвидас Баярунас также вскоре покинет Москву.
Литва сообщила о своих решениях партнерам в ЕС и НАТО и призвала их к аналогичным действиям.
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