Литва подписала соглашение с Турцией о покупке Байрактара для ВСУ

15:06 02 июня Киев, Украина

Правительство Литвы заключили соглашение о покупке беспилотника Байрактар с Турцией для  армии Украины.

 
Об этом накануне сообщил министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас в Twitter.
 
"В Турции было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства Исмаилом Демиром о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Этот договор открывает путь для закупки Байрактара", – написал Анушаускас.
 
По его словам, в Литве граждане собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.

Ранее, в конце мая литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку дрона Байрактар для украинской армии. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась намного быстрее.