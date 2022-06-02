Литва подписала соглашение с Турцией о покупке Байрактара для ВСУ

Правительство Литвы заключили соглашение о покупке беспилотника Байрактар с Турцией для армии Украины.
Об этом накануне сообщил министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас в Twitter.
По его словам, в Литве граждане собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.
Ранее, в конце мая литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку дрона Байрактар для украинской армии. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась намного быстрее.
Ранее, в конце мая литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку дрона Байрактар для украинской армии. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась намного быстрее.
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