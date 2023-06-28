Литва передаст Украине 10 дополнительных бронетранспортеров M113 и боеприпасы

12:41 28 июня Киев, Украина

Еще десять дополнительных бронетранспортеров M113 и боеприпасы передаст Литва Украине, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, 28 июня.

"Планируемый пакет военной поддержки Литвы для Украины будет состоять не только из систем запуска ракет NASAMS, но и из 10 бронетранспортеров М113. Общее количество этих бронированных транспортников, переданных Литвой, составит 72", - сообщил министр.

По словам Анушаускаса, общая военная поддержка , оказываемая Литвой, превышает 500 миллионов евро.



Он добавил, что две системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, о закупке которых для Украины сообщил с утра президент Литвы, будут полностью подготовлены, чтобы дополнить и расширить эксплуатационные мощности систем NASAMS, которые сейчас используются в Украине. Стоимость контракта составляет около 9,8 млн. евро.