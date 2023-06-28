Литва передаст Украине 10 дополнительных бронетранспортеров M113 и боеприпасы

Еще десять дополнительных бронетранспортеров M113 и боеприпасы передаст Литва Украине, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, 28 июня.
По словам Анушаускаса, общая военная поддержка, оказываемая Литвой, превышает 500 миллионов евро.
Он добавил, что две системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, о закупке которых для Украины сообщил с утра президент Литвы, будут полностью подготовлены, чтобы дополнить и расширить эксплуатационные мощности систем NASAMS, которые сейчас используются в Украине. Стоимость контракта составляет около 9,8 млн. евро.
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