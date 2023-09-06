Литва передала второй трансформатор Украине для восстановления энергосистемы

18:36 05 сентября Киев, Украина

В Украину прибыл второй высоковольтный трансформатор, который был передан литовским оператором системы передачи, как сообщило Министерство энергетики через свой официальный аккаунт в Facebook.



Этот второй мощный силовой автотрансформатор стал частью сотрудничества и помощи, предоставленной Литвой для восстановления энергосистемы Украины. По словам министерства, трансформатор будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии и будет служить для преобразования напряжения с магистрального уровня до уровня распределения.



Министерство также подчеркнуло, что с начала полномасштабного вторжения было получено 67 грузов гуманитарной помощи из Литвы, общий вес которых составляет более 1286 тонн. Эта помощь включает в себя разнообразное оборудование, включая электростанции резервного питания и различные виды трансформаторов, которые оказывают ценную поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.