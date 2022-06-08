Литва передала ВС Украины 20 военных автомобилей

07:32 08 июня Киев, Украина

Украинские военные получили от Литвы очередную партию военной помощи - 20 автомобилей для проведения операции по разминированию.

Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Сегодня я объявляю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) уже в Украине!" - написал он.





Также Анушаускас информировал, что литовцы дали имя боевому дрону Bayraktar, на который собрали 5 млн евро, чтобы купить и отправить в Украину. Кроме того, добавил глава Минобороны, в ближайшее время ВСУ получат от Литвы 20 бронемашин М113.Также Анушаускас информировал, что литовцы дали имя боевому дрону Bayraktar, на который собрали 5 млн евро, чтобы купить и отправить в Украину.