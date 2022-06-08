Литва передала ВС Украины 20 военных автомобилей

07:32 08 июня Киев, Украина

Украинские военные получили от Литвы очередную партию военной помощи - 20 автомобилей для проведения операции по разминированию.

 
Об этом во вторник  сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
 
"25 мая я объявил, что Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Сегодня я объявляю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) уже в Украине!" - написал он.
 
Кроме того, добавил глава Минобороны, в ближайшее время ВСУ получат от Литвы 20 бронемашин М113.

Также Анушаускас информировал, что литовцы дали имя боевому дрону Bayraktar, на который собрали 5 млн евро, чтобы купить и отправить в Украину.
 
"Литовцы выбрали имя для Bayraktar, на который они все пожертвовали деньги, чтобы передать Украине . Он будет называться Vanagas (Hawk на английском языке, Яструб на украинском языке)", - говорится в сообщении.