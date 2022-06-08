Литва передала ВС Украины 20 военных автомобилей

Украинские военные получили от Литвы очередную партию военной помощи - 20 автомобилей для проведения операции по разминированию.
Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
Кроме того, добавил глава Минобороны, в ближайшее время ВСУ получат от Литвы 20 бронемашин М113.
Также Анушаускас информировал, что литовцы дали имя боевому дрону Bayraktar, на который собрали 5 млн евро, чтобы купить и отправить в Украину.
Также Анушаускас информировал, что литовцы дали имя боевому дрону Bayraktar, на который собрали 5 млн евро, чтобы купить и отправить в Украину.
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