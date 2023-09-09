Литва передает Украине 1,5 млн боеприпасов в рамках новой военной помощи

Литовское Министерство обороны объявило о передаче Украине большой партии боеприпасов, входящей в новый пакет военной помощи.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой литовского оборонного ведомства, Литва передала Украине 1,5 миллиона боеприпасов.
Этот шаг продемонстрировал непрерывную поддержку Литвы военным усилиям Украины. Кроме того, в ближайшее время Литва намерена отправить Украине пусковые установки NASAMS, а также средства для борьбы с вражескими беспилотниками, логистическое оборудование и другую важную помощь.
Министерство обороны Литвы подчеркнуло, что помимо поставок военной техники, они активно обучают украинских военных, предоставляют медицинское обслуживание и реабилитацию, консультируют по экспертным вопросам и вносят свой вклад в международные фонды, направленные на поддержку Украины.
В прошлом уже были переданы вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с соответствующими боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов, что является ярким подтверждением солидарности Литвы с Украиной в сложное для нее время.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой литовского оборонного ведомства, Литва передала Украине 1,5 миллиона боеприпасов.
Этот шаг продемонстрировал непрерывную поддержку Литвы военным усилиям Украины. Кроме того, в ближайшее время Литва намерена отправить Украине пусковые установки NASAMS, а также средства для борьбы с вражескими беспилотниками, логистическое оборудование и другую важную помощь.
Министерство обороны Литвы подчеркнуло, что помимо поставок военной техники, они активно обучают украинских военных, предоставляют медицинское обслуживание и реабилитацию, консультируют по экспертным вопросам и вносят свой вклад в международные фонды, направленные на поддержку Украины.
В прошлом уже были переданы вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с соответствующими боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов, что является ярким подтверждением солидарности Литвы с Украиной в сложное для нее время.
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